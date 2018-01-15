Бойовики 1 раз обстріляли бійців ЗСУ
Понеділок, 15 січня 2018, 17:32
Від початку доби зафіксований 1 обстріл позицій Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 15 січня 2018 року.
"На Донецькому напрямку ворог з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонцях Кам’янки", - йдеться у повідомленні.
Українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь.
На інших ділянках української оборони не зафіксовано порушень режиму тиші.