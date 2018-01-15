Бойовики 1 раз обстріляли бійців ЗСУ

Від початку доби зафіксований 1 обстріл позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 15 січня 2018 року.

"На Донецькому напрямку ворог з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по оборонцях Кам’янки", - йдеться у повідомленні.

Українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь.

На інших ділянках української оборони не зафіксовано порушень режиму тиші.