Боевики 1 раз обстреляли бойцов ВСУ
Понедельник, 15 января 2018, 17:32
С начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 15 января 2018.
"На Донецком направлении враг из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по защитникам Каменки", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие не открывали огонь в ответ.
На других участках украинской обороны не зафиксировано нарушений режима тишины.