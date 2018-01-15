Боевики 1 раз обстреляли бойцов ВСУ

С начала суток зафиксирован 1 обстрел позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 15 января 2018.

"На Донецком направлении враг из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по защитникам Каменки", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие не открывали огонь в ответ.

На других участках украинской обороны не зафиксировано нарушений режима тишины.