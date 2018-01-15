Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Юристам Приватбанку дозволили знову судитися з Коломойським

Понеділок, 15 січня 2018, 18:51

Київський районний суд Одеси скасував рішення про заборону юристам Приватбанку судитися з Ігорем Коломойським в українських та закордонних судах.

Про це "Українським Новинам" повідомив представник прес-служби Національного банку, передає Економічна правда.

"Цю забезпечувальну міру скасовано", - сказали в прес-службі.

Зазначимо, рішення про заборону юристам Приватбанку судитися з Ігорем Коломойским в українських та закордонних судах було прийнято 4 січня.

Тоді ж Київський райсуд Одеси відкрив провадження за позовом Коломойського до НБУ, Міністерства фінансів, Приватбанку, Kroll Associates U. K., AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, "Астерс Консалт" і "Астерс" про захист честі та ділової репутації.

Коломойський просить спростувати інформацію, поширену в сюжеті одеської телекомпанії "АРС" від 21 грудня 2016 року.

В цьому сюжеті йшлося про те, що Коломойський "вивіз з України стільки коштів, скільки Україна протягом 3 років витратила на оборону".

Як повідомлялося, 19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.

Раніше Приватбанк звернувся до лондонського суду з метою повернути виведені кошти і погасити невиконані зобов'язання банку щодо рефінансування.

Банк звернувся до Високого суду з проханням на період розгляду справи, до винесення рішення, накласти арешт на майно, яке належить колишнім власникам банку, в розмірі 3 млрд доларів.

Відповідний перелік активів було надано суддям в рамках слухань про прийняття рішень щодо забезпечувальних заходів.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у державну власність.

Наразі проходять близько чотирьох сотень українських судів, що стосуються націоналізації банку.

Власники євробондів Приватбанку зажадали дострокового погашення паперів на 335 млн доларів, брати Суркіси довели в суді, що ні вони, ні їхні численні родичі не є пов'язаними з Приватбанком особами.

Крім того Геннадій Боголюбов вимагав в уряду України компенсувати йому втрату частки в "Приваті", а Ігор Коломойський у суді оскаржив визнання банку неплатоспроможним і саму націоналізацію.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПриватКоломойськийсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Приват
Екс-власники "Приватбанку" не змогли оскаржити націоналізацію: Верховний суд поставив крапку у справі
Приватбанк захистив право власності на торговий центр у Дніпрі: намагались відсудити ексвласники
Суд не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори ПриватБанку з НБУ на 18 мільярдів
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: