Юристам Приватбанку дозволили знову судитися з Коломойським

Київський районний суд Одеси скасував рішення про заборону юристам Приватбанку судитися з Ігорем Коломойським в українських та закордонних судах.

Про це "Українським Новинам" повідомив представник прес-служби Національного банку, передає Економічна правда.

"Цю забезпечувальну міру скасовано", - сказали в прес-службі.

Зазначимо, рішення про заборону юристам Приватбанку судитися з Ігорем Коломойским в українських та закордонних судах було прийнято 4 січня.

Тоді ж Київський райсуд Одеси відкрив провадження за позовом Коломойського до НБУ, Міністерства фінансів, Приватбанку, Kroll Associates U. K., AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP, "Астерс Консалт" і "Астерс" про захист честі та ділової репутації.

Коломойський просить спростувати інформацію, поширену в сюжеті одеської телекомпанії "АРС" від 21 грудня 2016 року.

В цьому сюжеті йшлося про те, що Коломойський "вивіз з України стільки коштів, скільки Україна протягом 3 років витратила на оборону".

Як повідомлялося, 19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.

Раніше Приватбанк звернувся до лондонського суду з метою повернути виведені кошти і погасити невиконані зобов'язання банку щодо рефінансування.

Банк звернувся до Високого суду з проханням на період розгляду справи, до винесення рішення, накласти арешт на майно, яке належить колишнім власникам банку, в розмірі 3 млрд доларів.

Відповідний перелік активів було надано суддям в рамках слухань про прийняття рішень щодо забезпечувальних заходів.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у державну власність.

Наразі проходять близько чотирьох сотень українських судів, що стосуються націоналізації банку.

Власники євробондів Приватбанку зажадали дострокового погашення паперів на 335 млн доларів, брати Суркіси довели в суді, що ні вони, ні їхні численні родичі не є пов'язаними з Приватбанком особами.

Крім того Геннадій Боголюбов вимагав в уряду України компенсувати йому втрату частки в "Приваті", а Ігор Коломойський у суді оскаржив визнання банку неплатоспроможним і саму націоналізацію.