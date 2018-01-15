Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США видали попередження через спалах кору в Україні

Понеділок, 15 січня 2018, 21:22
У США видали попередження через спалах кору в Україні

Центр з контролю та запобігання хвороб США поширив повідомлення для мандрівників через спалах кору в Україні.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"Посадовці з охорони здоров’я в Україні повідомляють про спалах кору… Центр рекомендує мандрівникам в Україні захистити себе, перевіривши, чи були вони вакциновані від кору. Перед від'їздом із Сполучених Штатів, діти (від 6 до 11 місяців) повинні мати 1 дозу вакцини MMR (кір, паротит та краснуха), а дорослі та діти старше 1 року повинні мати 2 дози вакцини MMR, з інтервалом у, принаймні, 28 днів", - йдеться у повідомленні.

Видане повідомлення належить до першого рівня. Це означає, що необхідно дотримуватися звичайних правил для запобігання захворювання. Другий і третій рівні стосуються більших пересторог або уникнення подорожей до країн із спалахами хвороб.

Як відомо, у Києві станом на 15 січня зареєстровано 87 випадків кору, 66 із них – у дітей. На ранок 15 січня у столиці госпіталізовано 15 людей, із них 10 дорослих і 5 дітей.

У Івано-Франківську через спалах кору школярам продовжили канікули.

Спалах кору триває у Чернівецькій області. Станом на 12.01.2017 там зареєстровано 468 випадків кору, інтенсивний показник на 100 тисяч населення становить 51,61, повідомляє Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ. Серед хворих 372 дітей (79%) та 96 дорослих.

У Запорізькій області 33 співробітників лікарень заразилися кором.

11 січня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що епідемії кору немає.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: