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В США выдали предупреждение из-за вспышки кори в Украине

Понедельник, 15 января 2018, 21:22
В США выдали предупреждение из-за вспышки кори в Украине

Центр по контролю и предотвращению болезней США распространил сообщение для путешественников из-за вспышки кори в Украине.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Чиновники по охране здоровья в Украине сообщают о вспышке кори ... Центр рекомендует путешественникам в Украине защитить себя, проверив, были ли они вакцинированы от кори. Перед отъездом из Соединенных Штатов, дети (от 6 до 11 месяцев) должны иметь 1 дозу вакцины MMR (корь, паротит и краснуха), а взрослые и дети старше 1 года должны иметь 2 дозы вакцины MMR, с интервалом в, по крайней мере, 28 дней", - говорится в сообщении.

Выданое сообщение относится к первому уровню. Это означает, что необходимо соблюдать обычные правила для предотвращения заболевания. Второй и третий уровни касаются больших опасений или избежания путешествий в страны со вспышками болезней.

Как известно, в Киеве по состоянию на 15 января зарегистрировано 87 случаев кори, 66 из них - у детей. Утром 15 января в столице госпитализированы 15 человек, из них 10 взрослых и 5 детей.

В Ивано-Франковске из-за вспышки кори школьникам продлили каникулы.

Вспышка кори продолжается в Черновицкой области. По состоянию на 12.01.2017 там зарегистрировано 468 случаев кори, интенсивный показатель на 100 000 населения составляет 51,61, сообщает Черновицкий областной лабораторный центр МОЗ. Среди больных 372 детей (79%) и 96 взрослых.

В Запорожской области 33 сотрудников больниц заразились корью.

11 января и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что эпидемии кори нет.

Темы: СШАздоровье
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