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Конфлікт на Донбасі спричинив епідемію ВІЛ-інфекції – дослідження

Вівторок, 16 січня 2018, 06:52
Конфлікт на Донбасі спричинив епідемію ВІЛ-інфекції – дослідження

Збройний конфлікт на Донбасі сприяв поширенню в Україні вірусу імунодефіциту людини.

До такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого 15 січня в американському виданні PNAS, пише Радіо Свобода.

Дослідники вказують, що ВІЛ-інфекція в Україні стала "тихою епідемією", оскільки половина ВІЛ-інфікованих людей не знає про наявність проблеми, а близько 40% людей зі щойно підтвердженим діагнозом перебувають уже на пізніх стадіях захворювання.

Науковці виявили співвідношення між переміщенням внаслідок бойових дій приблизно 1,7 мільйона людей та поширенням ВІЛ-інфекції.

"Війна змінила багато речей в Україні, і епідемія ВІЛ є однією з них. Коли ми проводили наш аналіз, ми змогли показати, що внаслідок війни поширення вірусу зі сходу на решту території країни було посилено", – сказала провідний автор Тетяна Васильєва, яка працює у відділі зоології Оксфордського університету.

Україна посідає одне з перших місць за показниками захворюваності на ВІЛ у Європі, маючи приблизно 220 тисяч інфікованих у країні з населенням близько 45 мільйонів людей.

Для підготовки дослідження міжнародна команда науковців, очолювана фахівцями Оксфордського університету та громадської організації Public Health England, проаналізувала процеси міграції вірусів в Україні у 2012 – 2015 роках.

Теми: Донбасвійнавірус
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