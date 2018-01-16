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Конфликт на Донбассе вызвал эпидемию ВИЧ-инфекции - исследование

Вторник, 16 января 2018, 06:52
Конфликт на Донбассе вызвал эпидемию ВИЧ-инфекции - исследование

Вооруженный конфликт в Донбассе способствовал распространению в Украине вируса иммунодефицита человека.

К такому выводу пришли  авторы исследования, опубликовано 15 января в американском издании PNAS, пишет Радио Свобода.

Исследователи указывают, что ВИЧ-инфекция в Украине стала "тихой эпидемией", поскольку половина ВИЧ-инфицированных людей не знает о наличии проблемы, а около 40% людей с только что подтвержденным диагнозом находятся уже на поздних стадиях заболевания.

Ученые обнаружили соотношение между перемещением в результате боевых действий примерно 1,7 миллиона человек и распространением ВИЧ-инфекции.

"Война изменила много вещей в Украине, и эпидемия ВИЧ является одной из них. Когда мы проводили наш анализ, мы смогли показать, что в результате войны распространение вируса с востока на остальную территорию страны было усилено", - сказала ведущий автор Татьяна Васильева, которая работает в отделе зоологии Оксфордского университета.

Украина занимает одно из первых мест по показателям заболеваемости ВИЧ в Европе, имея примерно 220 000 инфицированных в стране с населением около 45 млн человек.

Для подготовки исследования международная команда ученых, возглавляемая специалистами Оксфордского университета и общественной организации Public Health England, проанализировала процессы миграции вирусов в Украине в 2012 - 2015 годах.

Темы: Донбассвойнавирус
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