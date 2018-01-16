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Адвокати Януковича через соцмережі шукають свідків

Вівторок, 16 січня 2018, 09:45

Адвокати екс-президента Віктора Януковича запрошують бажаючих розповісти відому їм інформацію про події часів Євромайдану 2013-2014 років.

Відповідне звернення оприлюднив у Facebook один з представників захисту Віталій Сердюк.

"Ми просимо відгукнутися всіх, хто готовий допомогти встановити істину і розповісти народу України правду про події 2013-2014 років", - йдеться в зверненні.

Адвокатів Януковича зокрема цікавлять відомості щодо організаційної структури Штабу національного опору, підпорядкованості бійців самооборони політичним лідерам Євромайдану, наявності зброї на Майдані і т.д. і т.п.

Захист стверджує, що відомості збираються згідно ст.20 Закону України "Про адвокатуру" та обіцяють конфіденційність звернень.

Як відомо, 10 січня на засідання у справі про держзраді Януковича не з'явився захист обвинуваченого - і суд оголосив перерву до 10 ранку 17 січня.

Адвокати Януковича заявляли, що проводять роботу зі свідками у справах екс-президента за кордоном, Віталій Сердюк бачився зі своїм підзахисним у Росії.

Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Януковича спеціальне заочне судочинство, оскільки той не з'являється особисто на допити і в суд.

Януковича підозрюють в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: ЯнуковичсудЄвромайдан
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