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Нардеп Мірошниченко ігнорує виклики ГПУ щодо справ Майдану

Вівторок, 16 січня 2018, 09:55

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Юрій Мірошниченко сім разів не приходив на виклики Генпрокуратури на допит у справах щодо подій на Майдані під час Революції гідності.

Про це повідомив начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає "Укрінформ".

"Ми викликали його сім разів і жодного разу Мірошниченко Юрій не з'явився", - сказав він.

За словами Горбатюка, нардепа викликали у справі про штурм Майдану силовиками 19 лютого 2014 року.

Також йому направляли повістки на допит у справі злочинної організації екс-президента Віктора Януковича та у справі ухвалення так званих "диктаторських законів" 16 січня 2014 року.

Як відомо, з 2010-го по 2014 роки Мірошниченко був представником екс-президента Януковича у парламенті, членом фракції "Партії регіонів".

Голосував за "диктаторські закони" 16 січня, але пізніше відкликав свій голос.

Під час виборів у 2014 році пройшов до Верховної Ради за списком "Опозиційного блоку".

Раніше повідомлялося, що Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох колишніх співробітників київського спецпідрозділу міліції "Беркут", за підозрою у побитті 18 активістів "Автомайдану" у січні 2014 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: МірошниченкоМайданГенпрокуратурадопит
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