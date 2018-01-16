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Для друку біометричних паспортів запустили додаткову лінію

Вівторок, 16 січня 2018, 12:18

На поліграфкомбінаті "Україна" 16 січня запустили додаткову лінію персоналізації документів для пришвидшення виготовлення закордонних паспортів.

Про це повідомляє у вівторок "Укрінформ".

"Оскільки підприємство працює цілодобово і без вихідних у три зміни, то після запуску нової машини воно зможе виготовляти вдвічі більше документів", – заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час перевірки запуску.

 

Передбачається, що нове обладнання вирішить проблему технічного виготовлення закордонних паспортів і це дозволить протягом 2-3 місяців поступово повернутися до планової видачі закордонних паспортів у терміни до 7 або 20 робочих днів, в залежності від суми оплаченого адміністративного збору.

"Хочу заявити: ми будемо працювати цілодобово, сім днів на тиждень, доки не ліквідуємо затримку", – запевнив директор підприємства Юрій Оніщенко.

Обладнання, яке закупив поліграфкомбінат, – це система BookMaster One #351 від компанії IAI industrial systems B.V., її вартість – 1,695 млн євро.

Продуктивність нового обладнання – 500 паспортів на годину, а отже, додатково до наявних потужностей підприємства – 11 тисяч паспортів на добу.

За даними Державної міграційної служби, в Україні в 2017 році видали майже 4 мільйони біометричних паспортів.

З 11 червня 2017 року, коли був запроваджений безвізовий режим між Україною та Євросоюзом, ним скористалися 355 тисяч українців. Загалом же український кордон у європейському напрямку перетнули 10 мільйонів 600 тисяч громадян України.

Натомість понад 2,5 мільйона українців, хоч і мали біометричні паспорти, але подорожували з раніше виданими довгостроковими візами, а 7,7 мільйона українців виїхали до країн Євросоюзу за візами в закордонних паспортах старого зразка.

"Українська правда" у Threads

Теми: паспортбезвіз
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