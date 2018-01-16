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Для печати биометрических паспортов запустили дополнительную линию

Вторник, 16 января 2018, 12:18

На полиграфкомбинате "Украина" 16 января запустили дополнительную линию персонализации документов для ускорения изготовления загранпаспортов.

Об этом сообщает во вторник "Укринформ".

"Поскольку предприятие работает круглосуточно и без выходных в три смены, то после запуска новой машины оно сможет производить вдвое больше документов", – заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время проверки запуска.

 

Предполагается, что новое оборудование решит проблему технического изготовления загранпаспортов и это позволит в течение 2-3 месяцев постепенно вернуться к плановой выдаче загранпаспортов в сроки до 7 или 20 рабочих дней, в зависимости от суммы оплаченного административного сбора.

"Хочу заявить: мы будем работать круглосуточно, семь дней в неделю, пока не ликвидируем задержку", – заверил директор предприятия Юрий Онищенко.

Оборудование, которое закупил полиграфкомбинат - это система BookMaster One # 351 от компании IAI industrial systems B.V., ее стоимость – 1,695 млн евро.

Производительность нового оборудования – 500 паспортов в час, а следовательно, дополнительно к имеющимся мощностям предприятия – 11 000 паспортов в сутки.

По данным Государственной миграционной службы, в Украине в 2017 году выдали почти 4 миллиона биометрических паспортов.

С 11 июня 2017 года, когда был введен безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом, им воспользовались 355 тысяч украинцев. В целом же украинскую границу в европейском направлении пересекли 10 миллионов 600 тысяч граждан Украины.

Зато более 2,5 миллиона украинцев, хотя и имели биометрические паспорта, но путешествовали ранее выданным долгосрочным визам, а 7,7 миллиона украинцев выехали в страны Евросоюза по визам в заграничных паспортах старого образца.

"Украинская правда" в Threads

Темы: паспорт безвиз
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