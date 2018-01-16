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Парубій: Рада може не проголосувати закон про реінтеграцію Донбасу у вівторок

Вівторок, 16 січня 2018, 13:18

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що повільний розгляд правок до законопроекту про реінтеграцію Донбасу може призвести до того, що документ не встигнуть проголосувати 16 січня.

Про це він сказав на засіданні Верховної Ради 16 січня.

"Колеги, ми щойно пройшли половину правок до даного законопроекту. Це при тому, що ми працюємо вже 3,5 години", - сказав Парубій.

Він додав, що після обіду на розгляд іншої половини правок буде лише 2 години.

"Якщо ми будемо йти таким темпом, як ішли, ми ввійдемо з цим законопроектом у середу, що я вважаю абсолютно неприйнятним", - сказав Парубій.

Він продовжив ранкове засідання на 15 хвилин і закликав нардепів не оголошувати і не коментувати усі правки.

"Колеги звертаюсь до вас, особливо там, де правки дублюються, щоб їх не оголошувати. Ще раз прошу авторів правок на кожній не наголошувати", - сказав Парубій.

Під час ранкового засідання нардепи пройшли 344 правки з 673 поданих.

"Змушений завершити ранкове засідання. Хочу наголосили: ми сьогодні повинні сконсолідуватись, щоб завершити розгляд законопроекту", - сказав Парубій.

Вечірнє засідання розпочнеться о 16:00.  

Ірина Балачук, УП
Теми: ПарубійВерховна РадазаконодавствоДонбас
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