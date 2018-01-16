Коломойський прокоментував звинувачення у шахрайстві

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає маячнею заяву Нацбанку про шкоду в 5,5 мільярдів доларів, ніби завдану Приватбанку екс-акціонерами в результаті шахрайському дій.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Маячня, яку немає сенсу коментувати", - сказав Коломойський.

"Основне питання: куди і коли вивели гроші?! Все інше - белетристика", - додав він.

Раніше повідомлялося, що згідно з результатами аудиту, Коломойський і Боголюбов "нашахраювали" в Приватбанку на 5,5 мільярда доларів.

Як повідомлялося, 19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.

Раніше Приватбанк звернувся до лондонського суду з метою повернути виведені кошти і погасити невиконані зобов'язання банку щодо рефінансування.

Банк звернувся до Високого суду з проханням на період розгляду справи, до винесення рішення, накласти арешт на майно, яке належить колишнім власникам банку, в розмірі 3 млрд доларів.

Відповідний перелік активів було надано суддям в рамках слухань про прийняття рішень щодо забезпечувальних заходів.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у державну власність.

Наразі проходять близько чотирьох сотень українських судів, що стосуються націоналізації банку.

Власники євробондів Приватбанку зажадали дострокового погашення паперів на 335 млн доларів, брати Суркіси довели в суді, що ні вони, ні їхні численні родичі не є пов'язаними з Приватбанком особами.

Крім того Геннадій Боголюбов вимагав в уряду України компенсувати йому втрату частки в "Приваті", а Ігор Коломойський у суді оскаржив визнання банку неплатоспроможним і саму націоналізацію.