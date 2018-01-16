Коломойский прокомментировал обвинения в мошенничестве

Бизнесмен Игорь Коломойский считает бредом заявление Нацбанка об ущербе в 5,5 миллиардов долларов, якобы нанесенный Приватбанку экс-акционерами в результате мошеннический действий.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Бред, который нет смысла комментировать", - сказал Коломойский.

"Основной вопрос: куда и когда вывели деньги?! Все остальное - беллетристика", - добавил он.

Ранее сообщалось, что согласно результатам аудита, Коломойский и Боголюбов "намошенничали" в Приватбанке на 5,5 миллиардов долларов.

Как сообщалось, 19 декабря 2017 года Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются.

Ранее Приватбанк обратился в лондонский суд с целью вернуть выведенные средства и погасить невыполненные обязательства банка по рефинансированию.

Приватбанк обратился в Высокий суд Англии с просьбой на период рассмотрения дела, до вынесения решения, наложить арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам банка, в размере 3 млрд долларов.

Соответствующий перечень активов был предоставлен судьям в рамках слушаний о принятии решений по обеспечительным мерам.

Как известно, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Сейчас проходят около четырех сотен украинских судов, касающихся национализации Приватбанка.

Владельцы евробондов ПриватБанка потребовали досрочного погашения бумаг на 335 млн долларов, братья Суркисы доказали в суде, что ни они, ни их многочисленные родственники не являются связанными с Приватбанком лицами.

Кроме того Геннадий Боголюбов требовал у правительства Украиныкомпенсировать ему потерю доли в "Привате", а Игорь Коломойский в суде обжаловал признание банка неплатежеспособным и саму национализацию.