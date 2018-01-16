В СБУ Саакашвілі дві години вмовляли надати зразки голосу

Лідер "Руху нових сил" екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заперечує проти надання зразків голосу.

Про це повідомив "Українській правді" один із адвокатів Саакашвілі Руслан Чорнолуцький після того, як Саакашвілі залишив приміщення СБУ, де у вівторок проводилися слідчі дії.

"Сьогодні була слідча дія щодо намагання відібрання зразків голосу в рамках експертизи. Ми надали свої пояснення і заперечення", – сказав захисник.

Чорнолуцький зазначив, що Саакашвілі пробув у приміщенні СБУ близько 2 годин.

Адвокат пояснив, що його підзахисний не хоче надавати зразки голосу, оскільки експертиза науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ вже завершена.

"Ми виявили в постанові про відібрання зразків голосу багато помилок… Ми вважаємо: якщо екпертиза закінчена, то які зразки голоси пан Михеіл має надавати? Це не логічно. Це одна з підстав того, що в рамках нинішньої слідчої дії пан Міхеіл заперечував проти відібрання зразків голосу", – сказав Чорнолуцький.

За словами адвоката, наступної повістки правоохоронці Саакашвілі не вручали і не озвучували.

29 грудня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що експертиза науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ підтверджує аутентичність голосів на зафіксованих розмовах між Саакашвілі та Курченком.

Водночас захист Саакашвілі заявив, що експертизу голосів екс-президента Грузії та олігарха-втікача Сергія Курченка, зафіксованих на аудіозаписах українськими правоохоронцями, було підтасовано.