Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розмова з Курченком: захист Саакашвілі назвав експертизу СБУ фальшивкою

П'ятниця, 29 грудня 2017, 14:38

Експертизу голосів екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі та олігарха-втікача Сергія Курченка, зафіксованих на аудіозаписах українськими правоохоронцями, було підтасовано.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького.

"Саакашвілі ніколи з Курченком не знайомився і не розмовляв, наша позиція тут зрозуміла. Ми вважаємо, що всі плівки, всі голоси сфальсифіковані, і, ясна річ, що державний інститут експертиз, підвідомчий СБУ, іншої експертизи, як підтвердити сфабриковані голоси, і не міг зробити", - сказав він.

Юрист також не розуміє, яким чином прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган може публікувати цю інформацію, оскільки це матеріали, які належать до досудового слідства.

"І доступ у неї до них навіть, незважаючи на посаду прес-секретаря генпрокурора, навряд чи є. Тому потрібно ще розібратися, яким чином у неї в принципі є інформація про якісь експертизи", - зазначив він.

Як відомо, раніше у п’ятницю прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган написала у Facebook, що експертиза науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ підтверджує аутентичність голосів на зафіксованих розмовах між Саакашвілі та Курченком.

До цього експерти заявляли, що перша експертиза записів розмов Саакашвілі з Курченком – є поєднанням елементів різних розмов.

5 грудня ГПУ оприлюднила запис начебто розмови екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі і олігарха-втікача Сергія Курченка, на якому вони нібито домовляються про співпрацю.

4 грудня правоохоронці арештували одного з лідерів "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі, керівника Київського обласного осередку "РНС" Северіона Дангадзе.

Прокуратура стверджує, що він "за узгодженням з самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Курченка, що переховується від правоохоронців у Москві, з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів злочинного угрупування".

Теми: СаакашвіліСБУКурченко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Саакашвілі
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Польські лікарі почали обстеження Саакашвілі
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: