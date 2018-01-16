Раді лишилось майже 200 поправок до закону про реінтеграцію Донбасу

Верховна Рада не встигла у вівторок розглянути всі правки до законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що у середу Рада продовжить розгляд цього законопроекту з поправки №483.

У висновку комітету до другого читання вказується, що до законопроекту надійшло 673 поправки і пропозиції, що надійшли від більше ста народних депутатів.

"За результатом розгляду поправок і пропозицій на засіданні Комітету 300 з них було враховано, включаючи врахувати частково та редакційно, 373 – відхилити", - сказано у висновку.

Під час ранкового засідання нардепи розглянули 344 поправки з 673 поданих. Під час вечірнього засідання 136. Жодна з них не була підтримана.

У пояснювальній записці вказується, що цей законопроект приймається для зміни режиму АТО і для врегулювання правового статусу "фактично окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей".

"За масштабами, характером та тривалістю проведення антитерористична операція не відповідає завданням звільнення окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей", - сказано у ній.