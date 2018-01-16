Раде осталось почти 200 поправок к закону о реинтеграции Донбасса

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Вторник, 16 января 2018, 18:12

Верховная Рада не успела во вторник рассмотреть все поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса.

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что в среду Рада продолжит рассмотрение этого законопроекта с поправки №483.

В заключении комитета ко второму чтению указывается, что к законопроекту поступило всего 673 поправки и предложения, поступившие от более ста народных депутатов.

"По результатам рассмотрения поправок и предложений на заседании Комитета 300 из них были учтены, включая учесть частично и редакционно, 373 - отклонить", - говорится в заключении.

Во время утреннего заседания нардепы рассмотрели 344 поправки из 673 поданных. Во время вечернего заседания 136. Ни одна из них не была поддержана.

В пояснительной записке указывается, что этот законопроект принимается для изменения режима АТО и для урегулирования правового статуса "фактически оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

"По масштабам, характеру и продолжительности проведения антитеррористическая операция не соответствует задачам освобождения оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказано в нем.

Украинская правда
Темы: Донбасс Верховная Рада
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