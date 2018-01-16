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Порошенко зустрів Новий рік вдома, на Мальдіви поїхав за свій рахунок

Вівторок, 16 січня 2018, 20:36
Порошенко зустрів Новий рік вдома, на Мальдіви поїхав за свій рахунок

Президент України Петро Порошенко зустрів 2018 рік вдома, декілька днів був в Івано-Франківській області та відвідав Мальдіви із приватною поїздкою.

Про це повідомила прес-служба президента у відповідь на запит "Інтерфакс-Україна".

"Інформуємо, що новий, 2018 рік президент зустрічав удома в родинному колі. Кілька днів він провів у державній резиденції Гута на Івано-Франківщині", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі підтвердили, що президент здійснив приватну поїздку на Мальдіви і зазначили, що він поїхав "з метою короткого відпочинку".

"Цю поїздку він сплатив сам із власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації", - інформують у прес-службі.

"Рішення про те, що інформацію про ці поїздки буде оприлюднено постфактум, було прийнято заздалегідь, виходячи з міркувань безпеки", - зазначили у відомстві.

Як відомо, народний депутат Сергій Лещенко з посиланням на власні джерела раніше повідомляв, що президент Петро Порошенко зустрів Новий рік на Мальдівах.

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкосвяткування
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