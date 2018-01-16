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Порошенко встретил Новый год дома, на Мальдивы поехал за свой счет

Вторник, 16 января 2018, 20:36
Порошенко встретил Новый год дома, на Мальдивы поехал за свой счет

Президент Украины Петр Порошенко встретил 2018 год дома, несколько дней был в Ивано-Франковской области и посетил Мальдивы с частной поездкой.

Об этом сообщила пресс-служба президента в ответ на запрос "Интерфакс-Украина".

"Информируем, что новый, 2018 год президент встречал дома в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подтвердили, что президент совершил частную поездку на Мальдивы и отметили, что он уехал "с целью короткого отдыха".

"Эту поездку он уплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", - информируют в пресс-службе.

"Решение о том, что информацию об этих поездках будет обнародовано постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности", - отметили в ведомстве.

Как известно, народный депутат Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники ранее сообщал, что президент Петр Порошенко встретил Новый год на Мальдивах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкопразднования
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