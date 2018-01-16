Суд продовжив міру запобіжного заходу патрульному Олійнику

Голосіївський районний суд Києва продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання співробітнику столичного управління патрульної поліції Сергію Олійнику.

Про це у коментарі УП повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець.

"Сьогодні, 16 січня, відбулося перше засідання по суті. 23 листопада суд призначив склад суду і вони приступили до роботи", - розповіла Максимець.

Прокурор просив продовжити запобіжний захід та подав клопотання про відсторонення Олійника з посади.

"Суд задовольнив продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Однак клопотання про відсторонення суд не задовольнив. Бо його посада (Сергія Олійника – УП), на думку судді, не впливатиме в ході судового засідання на свідків", - зазначила Максимець.

За її словами, Олійник наразі працює експертом у відділі зв’язків з громадськістю.

Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 30 січня. Планується, що під час нього визначать об’єм та порядок дослідження справи.

Як відомо, вночі 7 лютого 2016 року співробітник київської патрульної поліції під час переслідування авто BMW, яке порушувало ПДР і їхало на високій швидкості, застрелив 17-річного хлопця, який у компанії трьох інших чоловіків перебував у машині.

Переслідування порушників тривало більше 30 хв.

Поліцейські неодноразово попереджали через гучномовець про відкриття вогню, після чого обстріляли автомобіль.

Трьох хлопців-порушників затримали, вони перебували у нетверезому стані.

Водія BMW Ростислава Храпачевського, підозрюваного в опорі поліції, Голосіївський райсуд Києва 1 березня 2016 року випустив із-під варти під особисте зобов'язання.

Марія Думанська, УП