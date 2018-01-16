Суд продлил меру пресечения патрульном Олийныку

Голосеевский районный суд Киева продлил на 2 месяца меру пресечения в виде личного обязательства сотруднику столичного управления патрульной полиции Сергею Олийныку.

Об этом в комментарии УП сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Сегодня, 16 января, состоялось первое заседание по существу. 23 ноября суд назначил состав суда и они приступили к работе", - рассказала Максимец.

Прокурор просил продлить меру пресечения и подал ходатайство об отстранении Олийныка от должности.

"Суд удовлетворил продление меры пресечения в виде личного обязательства. Однако ходатайство об отстранении суд не удовлетворил. Потому что его должность (Сергея Олийныка - УП), по мнению судьи, не будет влиять в ходе судебного заседания на свидетелей", - отметила Максимец.

По ее словам, Олийнык сейчас работает экспертом в отделе связей с общественностью.

Следующее судебное заседание по этому делу состоится 30 января. Планируется, что во время него определят объем и порядок исследования дела.

Как известно, ночью 7 февраля 2016 сотрудник киевской патрульной полиции Сергей Олийнык во время преследования авто BMW, которое нарушало ПДД и ехало на высокой скорости, застрелил 17-летнего парня, который в компании трех других мужчин находился в машине.

Преследования нарушителей продолжалось более 30 минут.

Полицейские неоднократно предупреждали через громкоговоритель об открытии огня, после чего обстреляли автомобиль.

Трех нарушителей задержали, они находились в нетрезвом состоянии.

Водителя BMW Ростислава Храпачевского, подозреваемого в сопротивлении полиции, Голосеевский райсуд Киева 1 марта 2016 года выпустил из-под стражипод личное обязательство.

Мария Думанская, УП