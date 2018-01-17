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РФ проводить чергові навчання в Придністров'ї

Середа, 17 січня 2018, 01:58

Росія проводить чергові військові навчання за участю військовослужбовців зі складу Обмеженої групи російських військ на території невизнаного Придністров'я.

Про це повідомили в прес-службі Західного військового округу Міноборони РФ, передає "Укрінформ".

"В мотострілкових підрозділах Оперативної групи російських військ в Придністровському регіоні Республіки Молдова будуть проведені заняття, в рамках яких військовослужбовці відпрацюють всі можливі дії для ведення бою з противником", - йдеться у заяві прес-служби.

Особливу увагу приділять порядку дій при появі на напрямку стрільби цивільних осіб та діям бойових груп при веденні бою всередині будівлі.

Це перші в 2018 році навчання, які російські військові проводять в Придністров'ї.

Як відомо, у серпні 2017 року Молдова звернулася в ООН з проханням розглянути на сесії Генасамблеї ООН питання про виведення російських військовослужбовців зі своєї території.

Росія відкинула пропозицію Молдови.

Теми: РосіяПридністров'я
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