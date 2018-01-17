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РФ проводит очередные учения в Приднестровье

Среда, 17 января 2018, 01:58

Россия проводит очередные военные учения с участием военнослужащих из состава Ограниченной группы российских войск на территории непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа Минобороны РФ, передает "Укринформ".

"В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова будут проведены занятия, в рамках которых военнослужащие отработают все возможные действия для ведения боя с противником", - говорится в заявлении пресс-службы.

Особое внимание уделят порядку действий при появлении на направлении стрельбы гражданских лиц и действиям боевых групп при ведении боя внутри здания.

Это первые в 2018 году обучения, которые российские военные проводят в Приднестровье.

Как известно, в августе 2017 года Молдова обратилась в ООН с просьбой рассмотреть во время сессии Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских военнослужащих со своей территории.

Россия отвергла предложение Молдовы.

Темы: РосcияПриднестровье
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