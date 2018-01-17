РФ проводит очередные учения в Приднестровье
Россия проводит очередные военные учения с участием военнослужащих из состава Ограниченной группы российских войск на территории непризнанного Приднестровья.
Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа Минобороны РФ, передает "Укринформ".
"В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова будут проведены занятия, в рамках которых военнослужащие отработают все возможные действия для ведения боя с противником", - говорится в заявлении пресс-службы.
Особое внимание уделят порядку действий при появлении на направлении стрельбы гражданских лиц и действиям боевых групп при ведении боя внутри здания.
Это первые в 2018 году обучения, которые российские военные проводят в Приднестровье.
Как известно, в августе 2017 года Молдова обратилась в ООН с просьбой рассмотреть во время сессии Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских военнослужащих со своей территории.
Россия отвергла предложение Молдовы.