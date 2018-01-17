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Погіршення погоди: сніг, вітер, ожеледиця, тонка крига й лавини

Середа, 17 січня 2018, 07:48
Погіршення погоди: сніг, вітер, ожеледиця, тонка крига й лавини

Синоптики і рятувальники попереджають українців про ускладнення погодних умов на 17-18 січня

За даними Укргідрометцентру, 17 січня вночі на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, пориви вітру 15-20 м/с.

Внаслідок впливу активного циклону в Україні протягом 18 січня прогнозується суттєве ускладнення погодних умов.

На території Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів, в Києві близько 20 сантиметрів.

У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях сильний дощ з переходом в сніг.

Погода 17 січня
Погода 17 січня
Укргідрометцентр

В Україні, крім західних областей посилення вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях 25-28 м/с, на дорогах України ожеледиця.

У Київській області: сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-20 м/с, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 10-20 сантиметрів. У східних районах області дуже сильний мокрий сніг, висота снігового покриву 30-40 сантиметрів.

У Києві: сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-18 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 20 сантиметрів.

Прогноз на 18 січня
Прогноз на 18 січня

Синоптик Наталя Діденко пояснює, що з середи Україна опиняється між антициклоном на сході та атлантичним масивом теплого й вологого повітря з циклонами та фронтами на заході.

Тому очікується сніг, стрибки атмосферного тиску, різка зміна температури повітря, ожеледиця на дорогах, посилення вітру до штормового.

У горах Івано-Франківської та Закарпатської областей у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами 17 січня очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Крім того, на водоймах України почав формуватися льодовий покрив, товщина якого становить до 5 сантиметрів та є небезпечною.

Рятувальники закликають громадян не виходити на тонку кригу.

Зазначається, що 15 січня на Черкащині під кригу на Дніпрі провалилися двоє підлітків, одного врятувати не вдалося.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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