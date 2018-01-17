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Ухудшение погоды: снег, ветер, гололед, тонкий лед и лавины

Среда, 17 января 2018, 07:48
Ухудшение погоды: снег, ветер, гололед, тонкий лед и лавины

Синоптики и спасатели предупреждают украинцев об осложнении погодных условий на 17-18 января.

По данным Укргидрометцентра, 17 января ночью на Закарпатье и в Карпатах сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с.

Вследствие влияния активного циклона в Украине на протяжении 18 января прогнозируется существенное осложнение погодных условий.

На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь с переходом в снег.

Погода 17 января
Погода 17 января
Укргидрометцентр

В Украине, кроме западных областей усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м/с, на дорогах Украины гололедица.

В Киевской области: сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров. В восточных районах области очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова 30-40 сантиметров.

В Киеве: сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-18 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 сантиметров.

Прогноз на 18 января
Прогноз на 18 января

Синоптик Наталья Диденко объясняет, что со среды Украины оказывается между антициклоном на востоке и атлантическим массивом теплого и влажного воздуха с циклонами и фронтами на западе.

Поэтому ожидается снег, прыжки атмосферного давления, резкая смена температуры воздуха, гололедица на дорогах, усиление ветра до штормового.



В горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей в связи со снегопадами и метелями 17 января ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, на водоемах Украины начал формироваться ледовый покров, толщина которого составляет до 5 сантиметров и является опасной.

Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед.

Отмечается, что 15 января в Черкасской области под лед на Днепре провалились двое подростков, одного спасти не удалось.

Алена Рощенко, УП
Темы: погода
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