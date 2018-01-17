Під час завдання у зоні АТО підірвались бійці: 2 загиблих, 5 травмованих

В зоні проведення антитерористичної операції внаслідок підриву техніки на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє і отримали бойові травмування 5 українських військових.

Це сталося 17 січня під час виконання бойового завдання на луганському напрямку, інформує прес-центр штабу АТО.

Стан здоров’я поранених – задовільний.

"Усі вони були оперативно доправлені до однієї з місцевих лікарень, де їм надається уся необхідна медична допомога", – запевняють у штабі.

Причини та подробиці надзвичайної події наразі з’ясовуються.

На місці працює оперативна група штабу АТО.

Командування сил антитерористичної операції висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників, які віддали життя за Україну.