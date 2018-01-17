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Під час завдання у зоні АТО підірвались бійці: 2 загиблих, 5 травмованих

Середа, 17 січня 2018, 09:03
Під час завдання у зоні АТО підірвались бійці: 2 загиблих, 5 травмованих

В зоні проведення антитерористичної операції внаслідок підриву техніки на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє і отримали бойові травмування 5 українських військових.

Це сталося 17 січня під час виконання бойового завдання на луганському напрямку, інформує прес-центр штабу АТО.

Стан здоров’я поранених – задовільний.

"Усі вони були оперативно доправлені до однієї з місцевих лікарень, де їм надається уся необхідна медична допомога", – запевняють у штабі.

Причини та подробиці надзвичайної події наразі з’ясовуються.

На місці працює оперативна група штабу АТО.

Командування сил антитерористичної операції висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників, які віддали життя за Україну.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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