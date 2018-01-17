На задании в зоне АТО подорвались бойцы: 2 погибших, 5 травмированных

В зоне проведения антитеррористической операции в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве погибли двое и получили боевые травмы 5 украинских военных.



Это произошло 17 января во время выполнения боевой задачи на луганском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.



Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.



"Все они были оперативно доставлены в одну из местных больниц, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - уверяют в штабе.



Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются.



На месте работает оперативная группа штаба АТО.



Командование сил антитеррористической операции выражает соболезнования родным и близким погибших защитников, отдавших жизнь за Украину.