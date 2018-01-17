Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На задании в зоне АТО подорвались бойцы: 2 погибших, 5 травмированных

Среда, 17 января 2018, 09:03
На задании в зоне АТО подорвались бойцы: 2 погибших, 5 травмированных

В зоне проведения антитеррористической операции в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве погибли двое и получили боевые травмы 5 украинских военных.

Это произошло 17 января во время выполнения боевой задачи на луганском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.

"Все они были оперативно доставлены в одну из местных больниц, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - уверяют в штабе.

Причины и подробности чрезвычайного происшествия выясняются.

На месте работает оперативная группа штаба АТО.

Командование сил антитеррористической операции выражает соболезнования родным и близким погибших защитников, отдавших жизнь за Украину.

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
19:57
Наиболее рискованные декларации будут поданы к концу кампании – НАПК
Все новости...
Реклама: