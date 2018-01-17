У соліста Львівської опери провели обшук через сепаратистський скандал

У помешканні соліста Львівської національної опери та балету Миколи Санжаревського 16 січня провели обшук через підозру у сприянні діяльності терористичної організації.

Про це повідомив "Українській правді" речник управління Служби безпеки України у Львівській області Олег Александров.

"Вчора у цієї особи провели обшук за раніше відкритим провадженням за статтею 258-3 Кримінального кодексу – сприяння діяльності терористичної організації", – сказав він

Речник обласного управління СБУ повідомив, що обшук тривав дві години, сам митець був присутній при цьому.

"Вилучено техніку та носії інформації, які будуть вивчені", – повідомив про результати обшуку Александров.

Подробиці справи він не розкрив, але повідомив, що вона перебуває на етапі досудового розслідування, тобто підозру Санжаревському не оголошували.

У вівторок Санжаревський спершу сам прийшов в управління СБУ, а після цього у нього провели обшуки.

Минулого тижня Миколу Санжаревського звинуватили у підтримці "ЛНР" і "ДНР". 9 січня блогери почали писати про те, що соліст Львівської опери у ВКонтакте поширює дописи сепаратистських спільнот та підтримує "ЛНР" та "ДНР", збирає гроші для сепаратистів.

Сам Микола Санжаревський заперечував звинувачення у підтримці сепаратистів і звернувся до СБУ для проведення перевірки, зазначає Zaxid.net.

"Доступ до сторінки в ВК був втрачений ще у 2014, спроби відновлення паролю нічого не дали. Десь у 2015 або 2016 СБУ вже проводила перевірку щодо подібних звинувачень і моєї причетності до протиправних дій не виявили", – заявляв він цьому виданню.

"Але, судячи з повторного резонансного звинувачення, я вимушений буду запросити нову перевірку (чи щось на кшталт цього), оскільки такі звинувачення можуть знищити все, що я і моя команда створили, та назавжди сплюндрувати моє ім'я", – казав артист.

Проте ЗМІ також писали, що два місяці тому вихованці власної школи балету Санжаревського виступали на конкурсі в Мінську, де на сцені поруч із російським підняли прапор неіснуючої "ДНР".

Сайт "Миротворець" включив Миколу Санжаревського до своєї бази.

10 січня Львівська національна опера заявила, що проводить внутрішню перевірку і звернулася до СБУ через повідомлення в ЗМІ про можливу причетність до сепаратизму та антиукраїнської діяльності Санжаревського.