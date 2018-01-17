У солиста Львовской оперы провели обыск из-за сепаратистского скандала

В доме солиста Львовской национальной оперы и балета Николая Санжаревского 16 января провели обыск по подозрению в содействии деятельности террористической организации.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь управления Службы безопасности Украины во Львовской области Олег Александров.

"Вчера у этого человека провели обыск по ранее открытому производству по статье 258-3 Уголовного кодекса – содействие деятельности террористической организации", – сказал он.

Представитель областного управления СБУ сообщил, что обыск длился 2 часа, сам артист присутствовал при этом.

"Изъяты техника и носители информации, которые будут изучены", – сообщил о результатах обыска Александров.

Подробности дела он не раскрыл, но сообщил, что оно находится на этапе досудебного расследования, то есть подозрение Санжаревскому не объявляли.

Во вторник Санжаревский сперва сам пришел в управление СБУ, а после этого у него провели обыски.

На прошлой неделе Николая Санжаревского обвинили в поддержке "ЛНР" и "ДНР". 9 января блогеры начали писать о том, что солист Львовской оперы во ВКонтакте распространяет сообщения сепаратистских сообществ и поддерживает "ЛНР" и "ДНР", собирает деньги для сепаратистов.

Сам Николай Санжаревский опровергал обвинения в поддержке сепаратистов и обратился в СБУ для проведения проверки, отмечает Zaxid.net.

"Доступ к странице в ВК был утерян еще в 2014-м, попытки восстановления пароля ничего не дали. Где-то в 2015-м или 2016 году СБУ уже проводила проверку подобных обвинений и моей причастности к противоправным действиям не обнаружили", – заявлял он этому изданию.

"Но, судя по повторному резонансному обвинению, я вынужден буду запросить новую проверку (или что-то вроде этого), поскольку такие обвинения могут уничтожить все, что я и моя команда создали, и навсегда разрушить мое имя", – сказал артист.

Однако СМИ также сообщали, что два месяца назад воспитанники собственной школы балета Санжаревского выступали на конкурсе в Минске, где на сцене рядом с российским подняли флаг т.н. "ДНР".

Сайт "Миротворец" включил Николая Санжаревского в свою базу..

10 января Львовская национальная опера заявила, что проводит внутреннюю проверку и обратилась в СБУ из-за сообщения в СМИ о возможной причастности Санжаревского к сепаратизму и антиукраинской деятельности.

Санжаревский 13 января написал в Facebook, что "информационная атака" заставила его прервать отпуск и вернуться во Львов.