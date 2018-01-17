Суд дозволив Порошенку ховати указ про громадянство Саакашвілі

Київський окружний адмінсуд Києва визнав, що Адміністрація президента мала право не показувати указ про припинення громадянства Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє проект "Доступ до правди".

Зокрема 16 січня суд відмовив позивачеві, правозахиснику Олександру Павліченку, у задоволенні позову, вимогою якого було відновити порушене право на інформацію з боку АП, яка відмовилася надати у відповідь на запит копію указу президента про припинення громадянства Міхеіла Саакашвілі.

Наразі суддя оголосив резулятивну частину рішення, мотивувальну буде оприлюднено через 10 днів.

Зазначається, що в суді представник адміністрації Оксана Мишковець наполягала, що розпорядник інформації не зобов’язаний ретушувати в документах конфіденційну інформацію, хоча це пряма вимога ЗУ "Про доступ до публічної інформації" ("обмеженню підлягає інформація, а не документ"), і цікавилася у позивача, що таке "трискладовий тест", який, згідно з законом, є єдиною правомірною підставою для відмови в наданні інформації.

Як повідомлялося, у вересні 2017 року Адміністрація президента відмовилася надати копію указу Петра Порошенка про припинення громадянства Міхеіла Саакашвілі, пославшись на її конфіденційність.

Позивач і запитувач Павліченко зауважив, що при відмові не було використано "трискладовий тест", який є єдиною законною підставою для відмови у наданні інформації.

Тобто обмеження доступу до інформації має відповідати закону щодо дотримання сукупності 3 вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

За словами Павліченка, шкоди від оприлюднення такої інформації для особи Саакашвілі немає.

Також позивач вважає, що можна було вилучити з документу те, що вважалось власне конфіденційною інформацією, і надати його із заретушованою частиною.