Нафтогаз купуватиме російський газ за "привабливою ціною" - Коболєв

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Середа, 17 січня 2018, 13:07

"Нафтогаз України" цьогоріч закупить близько 4-5 мільярдів кубометрів газу у Росії та продовжить імпорт з європейського напрямку.

Про це на прес-конференції сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Укрінформ.

"Ми як "Нафтогаз" плануємо імпортувати з двох напрямків. Ціна, яку зараз зобов'язаний встановити Газпром, є дуже привабливою. Цим економічним бенефітом треба користуватися", - сказав Коболєв.

Він пояснив, що з 2018 року "Нафтогаз" має купувати 4-5 млрд кубометрів газу у російського "Газпрому".

Водночас він не назвав дату відновлення поставок.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" з кінця 2015 року не постачав газ з Росії. Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу Україна зобов'язана відновити постачання мінімальних обсягів газу з Росії відповідно до положення контракту "бери або плати".

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна готова відновити закупівлі природного газу у Росії за умови його дешевизни і прозорості укладення відповідних договорів.

У "Нафтогазі" заявляли, що ціни на російський газ будуть "на рівні німецького ринку". 

Теми: Нафтогаз
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