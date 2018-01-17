Нафтогаз будет покупать российский газ по "привлекательной цене" - Коболев

00
Среда, 17 января 2018, 13:07

"Нафтогаз Украины" в этом году закупит около 4-5 миллиардов кубометров газа у России и продолжит импорт с европейского направления.

Об этом на пресс-конференции сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Укрінформ.

"Мы как "Нафтогаз" планируем импортировать из двух направлений. Цена, которую сейчас обязан установить Газпром, является очень привлекательной. Этим экономическим бенефитом надо пользоваться", - сказал Коболев.

Он пояснил, что с 2018 года "Нафтогаз" должен покупать 4-5 млрд кубометров газа у российского "Газпрома".

При этом он не назвал дату возобновления поставок.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" с конца 2015 году не поставлял газ из России. Согласно решению Стокгольмского арбитража Украина должна возобновить поставки минимальных объемов газа из России в соответствии с положением контракта "бери или плати".

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что Украина готова возобновить закупки природного газа у России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров.

В "Нафтогазе" заявляли, что цены на российский газ будут "на уровне немецкого рынка".

Темы: Нефтегаз
powered by lun.ua
По теме
Украина второй год подряд увеличивает добычу газа 29 декабря 2017, 19:38
"Нафтогаз" заявляет о тяжелой ситуации с реализацией нефти "Укрнафты" 27 декабря 2017, 23:25
В "Нафтогазе" посчитали, сколько будут платить "Газпрому" за газ 26 декабря 2017, 19:06
Все новости
Главные новости
Нафтогаз будет покупать российский газ по "привлекательной цене" - Коболев
Дещица: Янукович просил РФ о войсках, чтобы оправдать захват Крыма
Гройсман пригрозил увольнениями чиновникам за снежные заторы
У солиста Львовской оперы провели обыск из-за сепаратистского скандала
Все новости
Кино

Фильм "Волдеморт: Происхождение наследника" выложили на YouTube

Made in Ukraine

12 украинских брендов, которые делают зимнюю косметику