НАБУ викрило 1,5-мільярдну схему компаній братів Дубневичів

Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадових осіб трьох компаній за підозрою в заволодінні понад 300 мільйонів кубів газу "Нафтогазу" на суму понад 1,4 мільярда гривень.

Про це сказано в повідомленні прес-служби НАБУ, передає Економічна правда.

Йдеться про компанії "Енергія-Новий Розділ", "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія".

Цим особам повідомлено про підозру у привласненні державного майна в особливо великих розмірах і інших злочинах, кваліфікованих за ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є народні депутати від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Слідство стверджує, що підприємства-власники Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл) протягом 2013-2015 років уклали ряд угод про закупівлю у Нафтогазу природного газу для виробництва теплової енергії населенню.

"З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових", - заявили в НАБУ.

Більше 300 млн кубів "пільгового" газу Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ отримали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення, відзначають слідчі.

Цей газ вони нібито використовували у своїй господарській діяльності для виробництва електрики, яке в подальшому реалізовували ДП "Енергоринок" за ринковою ціною.

"Внаслідок описаних дій, прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг). Таким чином, на думку детективів Бюро, ТЕЦ отримали надприбутки, зіставні з розміром збитку, заподіяного НАК "Нафтогаз України" в результаті цієї "схеми", - наголошується в повідомленні.

Розслідування наведених фактів детективи Бюро почали в грудні 2016 року за матеріалами НКРЕКП і ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро отримали дозвіл суду на вилучення документів, що знаходяться у володінні НКРЕКП, у справі про маніпуляції з обсягами пільгового газу на Новояворівській ТЕЦ.

Згідно з матеріалами клопотання детектива НАБУ, протягом 2013-2015 років фірми Дубневичів завдали "Нафтогазу" збитків на суму 1,43 млрд грн.

Як відомо, низка пов’язаних із Дубневичами людей працює на керівних посадах в "Укрзалізниці", компанії, пов'язані з братами, виграють мільйонні тендери на УЗ.

Як повідомлялося, НАБУ та Служба безпеки України розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів.

На початку квітня 2017 року НАБУ провело обшук в офісах компаній, які належать братам Дубневичам, однак про результати обшуку нічого невідомо.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна.

Зокрема, брати Дубневичи виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 млн дол., його дружина Тетяна має 137,1 мільйонів гривень.

Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 млн 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень готівкових коштів.