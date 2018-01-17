НАБУ разоблачило 1,5-миллиардную схему компаний братьев Дубневичей

Национальное антикоррупционное бюро задержало во Львове четырех должностных лиц трех компаний по подозрению в завладении более 300 миллионов кубов газа "Нафтогаза" на сумму более 1,4 миллиарда гривен.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы НАБУ, передает Экономическая правда.

Речь идет о компаниях "Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия".

Этим лицам сообщено о подозрении в присвоении государственного имущества в особо крупных размерах и другим преступлениям, квалицированным по ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Согласно данным единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех компаний являются народные депутаты от БПП Ярослав и Богдан Дубневичи.

Следствие утверждает, что предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл) в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке у Нафтогаза природного газа для производства тепловой энергии населению.

"С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных", - заявили в НАБУ.

Более 300 млн кубов "льготного" газа Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для потребностей населения, отмечают следователи.

Этот газ они якобы использовали в своей хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовывали ГП "Энергорынок" по рыночной цене.

"Вследствие описанных действий, прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг). Таким образом, по мнению детективов Бюро, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного НАК "Нафтогаз Украины" в результате этой "схемы", - отмечается в сообщении.

Расследование приведенных фактов детективы Бюро начали в декабре 2016 года по материалам НКРЭКУ и СМИ.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро получили разрешение суда на изъятие документов, находящихся во владении НКРЭКУ по делу о манипуляции с объемами льготного газа в Новояворовской ТЭЦ.

Согласно материалам ходатайства детектива НАБУ, в течение 2013-2015 годов фирмы Дубневичей нанесли "Нафтогазу" ущерб на сумму 1,43 млрд грн.

Как известно, ряд связанных с Дубневичами людей работает на руководящих должностях в "Укрзализныце", компании, связанные с братьями, выигрывают миллионные тендеры на УЗ.

Как сообщалось, НАБУ и Служба безопасности расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей.

В начале апреля 2017 года НАБУ провело обыск в офисах компаний, которые принадлежат братьям Дубневичам, однако о результатах обыска ничего неизвестно.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества.

В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 млн долл., его жена Татьяна располагает 137,1 миллионов гривен.

Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 млн 780 тысяч евро и 5 миллионов гривен наличных средств.