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Ще одна людина померла від кору – МОЗ

Середа, 17 січня 2018, 14:36

В Одесі від кору померла доросла людина, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Загалом від 2017 року внаслідок кору померли 7 людей, із них 4 – діти, уточнює МОЗ 17 січня.

"Ми продовжуємо посилені заходи з вакцинації проти цього небезпечного захворювання і закликаємо кожного уважно стежити за своїм здоров’ям", – наголошує міністерство.

Мінздоров'я попереджає: "Ви можете уже хворіти кором, але не знати про це: інкубаційний період кору, коли симптоми ще не проявляються, становить 6-21 днів".

"Далі починається період захворювання з такими симптомами: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос та блювота", – інформує відомство.

На 4-5 день хвороби з’являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло.

Хвороба із симптомами триває до 4 тижнів і більше.

МОЗ наголошує: "Кір має серйозні ускладнення: захворювання може призвести до пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті".

На кір хворіють не лише діти, а й дорослі: під загрозою всі, хто не має щеплення.

У разі контакту з хворим на кір негайно зверніться до лікаря, закликають медики.

МОЗ уточнює, що специфічного лікування від кору немає, але можна попередити захворювання.

"Єдиний надійний спосіб захиститися від кору – вакцинація. 2 дози вакцини захищають від кору", – зазначає відомство.

"Якщо дитина пропустила першу чи другу дозу вакцини КПК за графіком, зверніться до медичного закладу і отримайте безоплатне щеплення якомога швидше. Для дорослих: якщо ви не були вакциновані проти кору, вам також рекомендується зробити щеплення. Це можна зробити у приватних клініках", – додає МОЗ.

Як відомо, дитячі садочки та школи почали вимагати довідки про щеплення від кору і не допускати не щеплених дітей до своїх закладів.

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Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: здоров'яМОЗ
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