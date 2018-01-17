Еще один человек умер от кори – МОЗ

В Одессе от кори умер взрослый человек, сообщает Министерство здравоохранения.



В целом с 2017 года в результате кори умерло 7 человек, из них 4 – дети, уточняет МОЗ 17 января.



"Мы продолжаем усиленные меры по вакцинации против этого опасного заболевания и призываем каждого внимательно следить за своим здоровьем", – отмечает министерство.



Минздрав предупреждает: "Вы можете уже болеть корью, но не знать об этом: инкубационный период кори, когда симптомы еще не проявляются, составляет 6-21 дней".



"Дальше начинается период заболевания с такими симптомами: высокая температура, головная боль, насморк, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения), понос и рвота", – информирует ведомство.



На 4-5 день болезни появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело.



Болезнь с симптомами длится до 4 недель и более.



МОЗ отмечает: "Корь имеет серьезные осложнения: заболевание может привести к пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга – энцефалиту, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти".



Корью болеют не только дети, но и взрослые: под угрозой все, кто не привит.



В случае контакта с больным корью немедленно обратитесь к врачу, призывают медики.



МОЗ уточняет, что специфического лечения от кори нет, но можно предупредить заболевание.



"Единственный надежный способ защититься от кори – вакцинация. 2 дозы вакцины защищают от кори", – отмечает ведомство.



"Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, обратитесь в медицинское учреждение и получите бесплатную прививку как можно скорее. Для взрослых: если вы не были вакцинированы против кори, вам также рекомендуется сделать прививки. Это можно сделать в частных клиниках", – добавляет Минздрав.



Как известно, детские сады и школы начали требовать справки по прививки от кори и не допускать не привитых детей в свои учреждения.

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