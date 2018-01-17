Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандальна Штепа, якій "світить" довічне, планує знову в мери

Середа, 17 січня 2018, 15:27

Колишній мер Слов'янська Неля Штепа, якій загрожує довічне ув'язнення за низкою кримінальних справ, планує повернутися на пост міського голови.

Про це вона заявила в ефірі місцевого телеканалу "С-плюс".

За словами Штепи, коли вона ходила магазинами і ринками Слов'янська, люди просили її знову стати мером міста.

"Скрізь, де люди мене бачили, все обіймали, цілували і говорили: "Неля Ігорівна, ми вас чекаємо, ви повинні бути мером". Може тисячу людей я зустріла за ці два дні", - цитує її слова видання "Остров".

"Коли я вийшла з ринку, я повернулася і сказала своїм дітям: "Я буду мером міста", - заявила Штепа.

Як відомо, обраний для Штепи запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з використанням електронного браслета - закінчився 13 січня.

Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін ув'язнення.

"Українська правда" в Threads

Теми: Слов'янськмісцева владасудскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Слов'янськ
Дві жительки Донеччини зливали росіянам дані про позиції в Бахмуті і Слов'янську
Російські С-300 поцілили у два заводи на Донеччині
Окупанти вночі обстріляли з С-300 Слов’янськ
Останні новини
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
10:38
Із червня українці отримали 137 тисяч дозволів на реєстрацію зброї
10:31
Цьогоріч ВВП України зросте на 4,5%, міжнародні резерви становитимуть майже 40 мільярдів доларів - МВФ
Усі новини...
Реклама: