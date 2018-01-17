Скандальна Штепа, якій "світить" довічне, планує знову в мери

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Середа, 17 січня 2018, 16:27

Колишній мер Слов'янська Неля Штепа, якій загрожує довічне ув'язнення за низкою кримінальних справ, планує повернутися на пост міського голови.

Про це вона заявила в ефірі місцевого телеканалу "С-плюс".

За словами Штепи, коли вона ходила магазинами і ринками Слов'янська, люди просили її знову стати мером міста.

"Скрізь, де люди мене бачили, все обіймали, цілували і говорили: "Неля Ігорівна, ми вас чекаємо, ви повинні бути мером". Може тисячу людей я зустріла за ці два дні", - цитує її слова видання "Остров".

"Коли я вийшла з ринку, я повернулася і сказала своїм дітям: "Я буду мером міста", - заявила Штепа.

Як відомо, обраний для Штепи запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з використанням електронного браслета - закінчився 13 січня.

Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін ув'язнення.

Теми: Слов'янськ місцева влада суд скандал
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