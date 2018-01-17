Скандальная Штепа, которой "светит" пожизненное, планирует снова в мэры

Бывший мэр Славянска Неля Штепа, которой грозит пожизненное заключение по ряду уголовных дел, планирует вернуться на пост градоначальника.

Об этом она заявила в эфире местного телеканала "С-плюс".

По словам Штепы, когда она ходила по магазинам и рынкам Славянска, люди просили ее снова стать мэром города.

"Везде, где люди меня видели, все обнимали, целовали и говорили: "Неля Игоревна, мы вас ждем, вы должны быть мэром". Может быть тысячу человек я встретила за эти два дня", – цитирует ее слова издание "Остров".

"Когда я вышла с рынка, я повернулась и сказала своим детям: "Я буду мэром города", – заявила Штепа.

Как известно, избранная для Штепы мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного браслета – закончилась 13 января.

Штепу задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.