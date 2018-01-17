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Відмивання в Приватбанку: Луценко готовий відкрити кримінал

Середа, 17 січня 2018, 16:35
Відмивання в Приватбанку: Луценко готовий відкрити кримінал

Генпрокуратура зможе відкрити кримінальні провадження на основі розслідування детективного агентства Kroll після отримання додаткової інформації.

Про це заявив Генпрокурор Юрій Луценко у середу, спілкуючись з журналістами.

Він розповів, що наразі жодних документів ГПУ не було продемонстровано, бо поки що Kroll чекає дозволу на вивіз в Україну документів що мають персональні дані.

"Це розслідування (детективами Kroll – ред.) робилося для оцінки ймовірних банківських шахрайств. Але вони не були сфокусовані на пошуки доказів для кримінального переслідування. Із того, що я побачив, така можливість існує", - сказав Луценко, уточнивши, що є три варіанти, коли буде можливо відкрити кримінальне провадження.

"Можливість перша: чи використовувалися кошти рефінансу на цілі не передбачені законом. Наразі Kroll не може дати мені відповідь, чи є такі факти, але пообіцяв найближчим часом її надати. Якщо буде встановлено факт, що припустимо мільйон гривень замість того, щоб йти на виплату дивідендів пішов на кредитування компанії, пов’язаної з власником, це призведе до написання підозри відповідним посадовим особам", - розповів він.

"Друга можливість… кошти буквально за 10 хвилин проходили сотні суб’єктів господарювання в Україні і поза нею з ознаками фіктивності… Якщо це буде встановлено (компанії в Україні, через які проходили кошти – ред.), ми також зможемо підійти ближче до підозри по фіктивному підприємництву, несплати податків, а імовірно і по розкраданні коштів", - додав він.

Третя можливість, за словами Луценка пов’язана із витрачення грошей рефінансу на особисті потреби власників.

"І третя можливість… Я попросив колег з Kroll підтвердити, що хоча б частина коштів кредитування виходила на особисті потреби власників. Якщо це буде надано, також імовірна стаття про відмивання брудних коштів і відповідні підозри", - сказав Луценко.         

Як відомо, детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку, заявили, що збитки, завдані Приватбанку внаслідок шахрайських дій на користь екс-акціонерів Геннадія Боголюбова і Ігоря Коломойського, сягають 5,5 мільярда доларів.  

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураПриватбанки
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