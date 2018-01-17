Отмывание в Приватбанке: Луценко готов открыть криминал

Генпрокуратура сможет возбудить уголовные производства на основе расследования детективного агентства Kroll после получения дополнительной информации.



Об этом заявил Генпрокурор Юрий Луценко в среду, общаясь с журналистами.



Он рассказал, что пока никаких документов ГПУ не было продемонстрировано, потому что Kroll пока ждет разрешения на вывоз в Украину документов имеющих персональные данные.



"Это расследование (детективами Kroll - ред.) делалось для оценки вероятных банковских мошенничеств. Но они не были сфокусированы на поиски доказательств для уголовного преследования. Из того, что я увидел, такая возможность существует", - сказал Луценко, уточнив, что есть три варианты, когда будет возможно открыть уголовное производство.



"Возможность первая: использовались средства рефинанса на цели не предусмотренные законом. Сейчас Kroll не может дать мне ответ, есть ли такие факты, но пообещал в ближайшее время его предоставить. Если будет установлен факт, что, допустим, миллион гривен вместо того, чтобы идти на выплату дивидендов пошел на кредитование компании, связанной с владельцем, это приведет к написанию подозрения соответствующим должностным лицам", - рассказал он.



"Вторая возможность... средства буквально за 10 минут проходили сотни субъектов хозяйствования в Украине и за ее пределами с признаками фиктивности... Если это будет установлено (компании в Украине, через которые проходили средства - ред.), мы также сможем подойти ближе к подозрениям по фиктивному предпринимательству, неуплаты налогов, а вероятно и по хищению средств", - добавил он.



Третья возможность, по словам Луценко, связана с израсходования денег рефинанса на личные нужды владельцев.



"И третья возможность... Я попросил коллег из Kroll подтвердить, что хотя бы часть кредитования выходила на личные нужды владельцев. Если это будет предоставлено, также возможна статья об отмывании грязных денег и соответствующие подозрения", - сказал Луценко.



Как известно, детективы частного агентства Kroll после forensic-аудита банка, который охватывал 10 лет деятельности банка, заявили, что ущерб, нанесенный Приватбанку в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского, достигает 5,5 миллиарда долларов.