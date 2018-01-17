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Бойовики 3 рази обстріляли бійців ЗСУ

Середа, 17 січня 2018, 17:34

Від початку доби зафіксовано 3 обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 17 січня 2018 року.

"На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Пісків", - йдеться у повідомленні.

З мінометів такого ж калібру бойовики обстрілювали опорні пункти довкола Верхньоторецького.

Крім того, вони близько години обстрілювали українських бійців з гранатометів і стрілецької зброї у районі Новотроїцького.

У штабі зазначили, що українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь.

На інших ділянках української оборони не зафіксовано порушень режиму тиші.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОвійнаДонбасРосія
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