Боевики 3 раза обстреляли бойцов ВСУ

377 просмотров
Среда, 17 января 2018, 18:34

С начала суток зафиксировано 3 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 17 января 2018.

"На Донецком направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Песков", - говорится в сообщении.

Из минометов такого же калибра боевики обстреливали опорные пункты вокруг Верхнеторецкого.

Кроме того, они около часа обстреливали украинских бойцов из гранатометов и стрелкового оружия в районе Новотроицкого.

В штабе отметили, что украинские военнослужащие не открывали огонь.

На других участках украинской обороны не зафиксировано нарушений режима тишины.

Темы: АТО война Донбасс Росcия
powered by lun.ua
По теме
Vodafone планирует в четверг восстановить связь в ОРДЛО 17 января 2018, 18:29
Аваков против выбранного кандидата на главу службы по делам ветеранов АТО 17 января 2018, 13:53
Несмотря на некоторую стабилизацию, на Донбассе продолжается огонь 17 января 2018, 12:45
Все новости
Главные новости
Трамп обвинил Россию в помощи КНДР в обходе санкций
ГП "Антонов": письмо с критикой Кабмина опубликовали хакеры
Главные новости дня – за 60 секунд
ЕС призвал Киев отказаться от е-декларирования активистов
Все новости
здоровье

Бактерии могут "прятаться" в посудомойке - ученые

афиша

7 событий недели, которые стоит посетить