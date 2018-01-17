Боевики 3 раза обстреляли бойцов ВСУ

С начала суток зафиксировано 3 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 17 января 2018.

"На Донецком направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Песков", - говорится в сообщении.

Из минометов такого же калибра боевики обстреливали опорные пункты вокруг Верхнеторецкого.

Кроме того, они около часа обстреливали украинских бойцов из гранатометов и стрелкового оружия в районе Новотроицкого.

В штабе отметили, что украинские военнослужащие не открывали огонь.

На других участках украинской обороны не зафиксировано нарушений режима тишины.