Боевики 3 раза обстреляли бойцов ВСУ
Среда, 17 января 2018, 17:34
С начала суток зафиксировано 3 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 17 января 2018.
"На Донецком направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Песков", - говорится в сообщении.
Из минометов такого же калибра боевики обстреливали опорные пункты вокруг Верхнеторецкого.
Кроме того, они около часа обстреливали украинских бойцов из гранатометов и стрелкового оружия в районе Новотроицкого.
В штабе отметили, что украинские военнослужащие не открывали огонь.
На других участках украинской обороны не зафиксировано нарушений режима тишины.