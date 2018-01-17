Порошенко наказав почати будувати ракетний комплекс "Вільха"

Президент Петро Порошенко наказав закінчити у 2018 році випробування та почати будівництво ракетного комплексу "Вільха".

Про це він заявив під час засідання РНБО.

Цей ракетний комплекс потрібен, щоб підвищити точність та відстань нанесення ударів.

Як відомо, 22 грудня 2017 року пройшло успішне випробування українського ракетного комплексу "Вільха".

Тоді під час випробувань перевірялась високоточна система наведення, уточнення балістичних характеристик, ефективність нового твердого ракетного палива, та надійність враження цілі бойовою частиною ракети.