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Порошенко приказал начать строить ракетный комплекс "Ольха"

Среда, 17 января 2018, 18:54

Президент Петр Порошенко приказал закончить в 2018 году испытания и начать строительство ракетного комплекса "Ольха".

Об этом он заявил во время заседания СНБО.

Этот ракетный комплекс нужен, чтобы повысить точность и расстояние нанесения ударов.

Как известно, 22 декабря 2017 прошло успешное испытание украинского ракетного комплекса "Ольха".

Тогда во время испытаний проверялась высокоточная система наведения, уточнения баллистических характеристик, эффективность нового твердого ракетного топлива и надежность поражения цели боевой частью ракеты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оружиеПорошенко
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