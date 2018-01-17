Порошенко приказал начать строить ракетный комплекс "Ольха"

12368 просмотров
Среда, 17 января 2018, 19:54

Президент Петр Порошенко приказал закончить в 2018 году испытания и начать строительство ракетного комплекса "Ольха".

Об этом он заявил во время заседания СНБО.

Этот ракетный комплекс нужен, чтобы повысить точность и расстояние нанесения ударов.

Как известно, 22 декабря 2017 прошло успешное испытание украинского ракетного комплекса "Ольха".

Тогда во время испытаний проверялась высокоточная система наведения, уточнения баллистических характеристик, эффективность нового твердого ракетного топлива и надежность поражения цели боевой частью ракеты.

Темы: оружие Порошенко
powered by lun.ua
По теме
США предоставит Украине "Джевелины" - Порошенко 17 января 2018, 19:06
Муженко: ВСУ уже готовятся принимать Javelin 17 января 2018, 12:19
Посол рассказала, когда США начнут поставки оборонительного оружия Украине 16 января 2018, 19:31
Все новости
Главные новости
Трамп обвинил Россию в помощи КНДР в обходе санкций
ГП "Антонов": письмо с критикой Кабмина опубликовали хакеры
Главные новости дня – за 60 секунд
ЕС призвал Киев отказаться от е-декларирования активистов
Все новости
здоровье

Бактерии могут "прятаться" в посудомойке - ученые

афиша

7 событий недели, которые стоит посетить