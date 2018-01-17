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В трьох областях обмежать рух вантажівок через негоду

Середа, 17 січня 2018, 19:46

У Києві, Київській, Одеській та Черкаських областях обмежать рух вантажного транспорту через негоду.

Про це повідомляє Національна поліція.

"Рішенням Київської міської державної адміністрації, цієї ночі, з 17 на 18 січня, з 00:00 на період снігопаду буде обмежено в’їзд до Києва великовагового та великогабаритного транспорту з усіх напрямів", - йдеться у повідомленні.

Обмеження на в’їздах до Київської області почнуть діяти з 20.00 17 січня, в Одеській області з 00.00 18 січня, а у Черкаській - з 20.00 17 січня.

У Нацполіції пояснили, що такі заходи допоможуть уникнути блокування руху на дорогах та радять водіям завчасно планувати маршрути своїх поїздок.

"Українська правда" у Threads

Теми: автопогода
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