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В трех областях ограничат движение грузовиков из-за непогоды

Среда, 17 января 2018, 19:46

В Киеве, Киевской, Одесской и Черкасской областях ограничат движение грузового транспорта из-за непогоды.

Об этом сообщает Национальная полиция.

"Решением Киевской городской государственной администрации, этой ночью, с 17 на 18 января, с 00:00 на период снегопада будет ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Ограничения на въездах в Киевской области начнут действовать с 20.00 17 января, в Одесской области с 00.00 18 января, а в Черкасской - с 20.00 17 января.

В Нацполиции объяснили, что такие меры помогут избежать блокировки движения на дорогах и советуют водителям заранее планировать маршруты своих поездок.

Темы: автопогода
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