В трех областях ограничат движение грузовиков из-за непогоды

3528 просмотров
Среда, 17 января 2018, 20:46

В Киеве, Киевской, Одесской и Черкасской областях ограничат движение грузового транспорта из-за непогоды.

Об этом сообщает Национальная полиция.

"Решением Киевской городской государственной администрации, этой ночью, с 17 на 18 января, с 00:00 на период снегопада будет ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Ограничения на въездах в Киевской области начнут действовать с 20.00 17 января, в Одесской области с 00.00 18 января, а в Черкасской - с 20.00 17 января.

В Нацполиции объяснили, что такие меры помогут избежать блокировки движения на дорогах и советуют водителям заранее планировать маршруты своих поездок.

Темы: авто погода
powered by lun.ua
По теме
Протестующие разблокировали дорогу возле границы с Польшей 10 января 2018, 15:24
В МВД объяснили, какие изменения в ПДД уже действуют, а какие еще нет 5 января 2018, 09:32
Льготы на ввоз электрокаров действуют с 1 января 2 января 2018, 11:57
Все новости
Главные новости
Трамп обвинил Россию в помощи КНДР в обходе санкций
ГП "Антонов": письмо с критикой Кабмина опубликовали хакеры
Главные новости дня – за 60 секунд
ЕС призвал Киев отказаться от е-декларирования активистов
Все новости
здоровье

Бактерии могут "прятаться" в посудомойке - ученые

афиша

7 событий недели, которые стоит посетить