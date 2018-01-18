Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни бояться банкноти в 200 рублів із зображеним на ній Кримом

Четвер, 18 січня 2018, 01:36

Російські громадяни і компанії бояться приймати нові купюри номіналом в 200 руб. і 2 тис. руб. Росспоживнагляд пригрозив штрафами за відмову приймати ці банкноти.

Про це пише Коммерстант.

"Будь-яка відмова продавця в прийомі нових банкнот Банку Росії, що володіють усіма встановленими ознаками платоспроможності, номіналом 200 і / або 2000 рублів в рахунок оплати тих чи інших товарів (послуг) має розглядатися як протиправне діяння, що утискає права споживачів і необгрунтовано перешкоджає укладенню договору купівлі-продажу" , - йдеться в повідомленні Росспоживнагляду.

Відомство уточнює, що тим, хто не прийме нові банкноти, можуть загрожувати штрафи за "включення в договір умов, що утискають права споживача". Максимальний розмір штрафу для компаній - 50 тис. руб.

Крім того, з 18 по 25 січня Росспоживнагляд відкриває всеросійську гарячу лінію з прийому купюр нового зразка.

Купюри номіналом 200 і 2000 рублів випущені в жовтні 2017 року. На банкноті в 200 рублів зображені символи окупованого РФ українського Севастополя. На іншій - Далекого Сходу.

 
тасс

Як зазначає "Комерсант", нові купюри не викликають у громадян довіри, виглядають, як "фантики" з монополії, до того ж, підозріло схожі на євро. Банкноти не подобаються навіть детекторам купюр - ультрафіолетові апарати вважають їх підробкою. Нові гроші не приймають і банкомати.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКриманексія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Росія
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
Останні новини
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, загинула жінка – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
10:38
Із червня українці отримали 137 тисяч дозволів на реєстрацію зброї
Усі новини...
Реклама: