Росіяни бояться банкноти в 200 рублів із зображеним на ній Кримом

Російські громадяни і компанії бояться приймати нові купюри номіналом в 200 руб. і 2 тис. руб. Росспоживнагляд пригрозив штрафами за відмову приймати ці банкноти.

Про це пише Коммерстант.

"Будь-яка відмова продавця в прийомі нових банкнот Банку Росії, що володіють усіма встановленими ознаками платоспроможності, номіналом 200 і / або 2000 рублів в рахунок оплати тих чи інших товарів (послуг) має розглядатися як протиправне діяння, що утискає права споживачів і необгрунтовано перешкоджає укладенню договору купівлі-продажу" , - йдеться в повідомленні Росспоживнагляду.

Відомство уточнює, що тим, хто не прийме нові банкноти, можуть загрожувати штрафи за "включення в договір умов, що утискають права споживача". Максимальний розмір штрафу для компаній - 50 тис. руб.

Крім того, з 18 по 25 січня Росспоживнагляд відкриває всеросійську гарячу лінію з прийому купюр нового зразка.

Купюри номіналом 200 і 2000 рублів випущені в жовтні 2017 року. На банкноті в 200 рублів зображені символи окупованого РФ українського Севастополя. На іншій - Далекого Сходу.

тасс

Як зазначає "Комерсант", нові купюри не викликають у громадян довіри, виглядають, як "фантики" з монополії, до того ж, підозріло схожі на євро. Банкноти не подобаються навіть детекторам купюр - ультрафіолетові апарати вважають їх підробкою. Нові гроші не приймають і банкомати.