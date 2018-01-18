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Россияне боятся банкноты в 200 рублей с изображенным на ней Крымом

Четверг, 18 января 2018, 01:36

Российские граждане и компании боятся принимать новые купюры номиналом в 200 руб. и 2 тыс. руб. Роспотребнадзор пригрозил штрафами за отказ принимать эти банкноты.

Об этом пишет Коммерстант.

"Любой отказ продавца в приеме новых обладающих всеми установленными признаками платежеспособности банкнот Банка России номиналом 200 и/или 2000 рублей в счет оплаты тех или иных товаров (услуг) должен рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей и необоснованно воспрепятствующее заключению договора купли-продажи",— говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство уточняет, что тем, кто не примет новые банкноты, могут грозить штрафы за "включение в договор условий, ущемляющих права потребителя". Максимальный размер штрафа для компаний — 50 тыс. руб.

Кроме того, с 18 по 25 января Роспотребнадзор открывает всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца. 

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей выпущены в октябре 2017 года. На банкноте в 200 рублей изображены символы оккупированного РФ украинского Севастополя. На другой - Дальнего Востока.

 
тасс

Как отмечает "Коммерсант", новые купюры не вызывают у граждан доверия, выглядят, как "фантики" из монополии, к тому же, подозрительно похожи на евро. Банкноты не нравятся даже детекторам купюр — ультрафиолетовые аппараты считают их подделкой. Новые деньги не принимают и банкоматы. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКрыманнексия
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