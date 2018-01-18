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ЗМІ: РФ включить спецпрокурора США і голову комісії WADA до списку санкцій

Четвер, 18 січня 2018, 02:12

Рада Федерації РФ підготувала попередню версію списку осіб, на яких можуть бути поширені санкції.

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела.

Рада Федерації РФ готує список санкцій, куди потраплять глава Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Крейг Ріді, спецпрокурор США Роберт Мюллер, глава з розслідування звинувачень в допінг-махінаціях на Олімпіаді в Сочі Річард Макларен

За словами співрозмовників видання, загалом у список може ввійти не менше 10 осіб. Про те, що санкції необхідно запровадити проти певних людей можуть оголосити після зимової Олімпіади в Кореї.

Передбачається, що після затвердження списку Рада Федерації звернеться до МВС з проханням обмежити в'їзд в Росію його фігурантам, розповіло одне з джерел.

Як відомо, Мюллер займається розслідуванням втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. В ході роботи Мюллер вивчає роботу екс-глави передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта і його зв'язки з Росією і Україною, а також дії екс-радника Трампа з національної безпеки Майкла Флінна.

WADA зіграло ключову роль в розвитку скандалу, що призвів до припинення членства Олімпійського комітету Росії в МОК і перегляду підсумків Олімпійських ігор в Сочі (збірна Росії втратила 13 медалей Ігор і втратила перше місце в неофіційному медальному заліку).

Російські спортсмени зможуть виступити на Олімпіаді-2018 в Кореї тільки під нейтральним прапором.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАОлімпіада
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