ЗМІ: РФ включить спецпрокурора США і голову комісії WADA до списку санкцій
Рада Федерації РФ підготувала попередню версію списку осіб, на яких можуть бути поширені санкції.
Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела.
Рада Федерації РФ готує список санкцій, куди потраплять глава Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Крейг Ріді, спецпрокурор США Роберт Мюллер, глава з розслідування звинувачень в допінг-махінаціях на Олімпіаді в Сочі Річард Макларен
За словами співрозмовників видання, загалом у список може ввійти не менше 10 осіб. Про те, що санкції необхідно запровадити проти певних людей можуть оголосити після зимової Олімпіади в Кореї.
Передбачається, що після затвердження списку Рада Федерації звернеться до МВС з проханням обмежити в'їзд в Росію його фігурантам, розповіло одне з джерел.
Як відомо, Мюллер займається розслідуванням втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. В ході роботи Мюллер вивчає роботу екс-глави передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта і його зв'язки з Росією і Україною, а також дії екс-радника Трампа з національної безпеки Майкла Флінна.
WADA зіграло ключову роль в розвитку скандалу, що призвів до припинення членства Олімпійського комітету Росії в МОК і перегляду підсумків Олімпійських ігор в Сочі (збірна Росії втратила 13 медалей Ігор і втратила перше місце в неофіційному медальному заліку).
Російські спортсмени зможуть виступити на Олімпіаді-2018 в Кореї тільки під нейтральним прапором.